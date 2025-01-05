AS Roma 2-0 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Roma, Stadio Olimpico'da Lazio'yu 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Lorenzo Pellegrini'nin 10. dakikada attığı golle öne geçen Roma, 18. dakikada Alexis Saelemaekers'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda başka gol olmayınca maç 2-0 Roma'nın galibiyetiyle sona erdi.
Maçın sonunda, Lazio'dan Castellanos 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle Roma, Serie A'da 23 puanla 10. sırada yer alırken, Lazio ise 35 puanla 4. sırada konumlanıyor.
Serie A'nın 20. haftasında Roma, Bologna deplasmanına konuk olacak. Lazio ise evinde Como'yu ağırlayacak.