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Haberler İtalya Serie A

Cagliari - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari ile Bologna 10. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 08:40
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Cagliari - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Bologna 29 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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