Cagliari 1 - 4 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Cagliari ile Roma, Unipol Domus Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı konuk takım Roma 4-1 kazandı. Roma'nın golleri 19. dakikada Houssem Aouar, 20 ve 59. dakikalarda Romelu Lukaku ve 51. dakikada Andrea Belotti'den geldi.
Cagliari'nin tek sayısını ise 87. dakikada penaltıdan Nahitan Nandez kaydetti.
Roma'da Jose Mourinho'nun yedek soyundurduğu Zeki Çelik, maçın 79. dakikasında Leandro Paredes'in yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla birlikte Roma puanını 11 yaparken, Cagliari ise 2 puanda kaldı.