Haberler İtalya Serie A Cagliari 1 - 4 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cagliari 1 - 4 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari'yi 4-1 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Roma'da oyuna ikinci yarıda giren Zeki Çelik, 11 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 21:12
Cagliari 1 - 4 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Cagliari ile Roma, Unipol Domus Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı konuk takım Roma 4-1 kazandı. Roma'nın golleri 19. dakikada Houssem Aouar, 20 ve 59. dakikalarda Romelu Lukaku ve 51. dakikada Andrea Belotti'den geldi.

Cagliari'nin tek sayısını ise 87. dakikada penaltıdan Nahitan Nandez kaydetti.

Roma'da Jose Mourinho'nun yedek soyundurduğu Zeki Çelik, maçın 79. dakikasında Leandro Paredes'in yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 11 yaparken, Cagliari ise 2 puanda kaldı.

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