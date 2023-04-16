Haberler İtalya Serie A Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Lecce ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:24 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 09:30
Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 30. haftada Lecce ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Sampdoria maçı 16 Nisan Pazar günü saat 13.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LECCE - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce
Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Sampdoria
Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini

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