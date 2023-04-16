Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 30. haftada Lecce ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Sampdoria maçı 16 Nisan Pazar günü saat 13.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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LECCE - SAMPDORIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco

Sampdoria

Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini