CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 LILLE - LORIENT MAÇI CANLI | Lille-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LILLE - LORIENT MAÇI CANLI | Lille-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ligue 1’in 25. haftasında Lille, sahasında Lorient’i konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 19:15'te başlayacak kritik maçın beIN Sports canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve şifresiz izleme seçenekleri haberimizde. Dev randevuyu kaçırmayın!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 14:14
LILLE - LORIENT MAÇI CANLI | Lille-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lille - Lorient maçı canlı takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Lille ile Lorient karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Fransa'nın kuzeyindeki Stade Pierre-Mauroy'da futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Lille, ligdeki üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Nantes deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Les Nordistes, bu sonuçla lig tablosunda beşinci sıradaki yerini korumayı başardı. Lille, taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Konuk ekip Lorient ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Lorient, geçtiğimiz hafta Auxerre ile 2-2 berabere kalarak ligde 10. sıraya geriledi. Konuk ekip, Lille karşısında sürpriz bir sonuç alarak yeniden üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Ligue 1'de Avrupa kupası yarışını yakından ilgilendiren Lille – Lorient mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

LILLE - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille-Lorient maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19:15'te başlayacak.

LILLE - LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille ile Lorient arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

Lille-Lorient maçı canlı takip etmek için tıklayınız.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı!
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! 14:49
Lille-Lorient maçı bilgileri Lille-Lorient maçı bilgileri 14:14
Osimhen'e Arsenal kancası! Osimhen'e Arsenal kancası! 13:59
Nice - Rennes maçı bilgileri Nice - Rennes maçı bilgileri 13:50
Brest - Le Havre maçı bilgileri Brest - Le Havre maçı bilgileri 13:38
G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi! 13:32
Daha Eski
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12