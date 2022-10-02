Sampdoria - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 8. haftada Sampdoria ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Monza maçı 2 Ekim Pazar günü saat 16.00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA - MONZA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Villar; Sabiri, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Caputo

Monza

Di Gregorio; Marlon, Mari, Izzo; Birindelli, Rovella, Sensi, Augusto; Pessina; Mota, Caprari