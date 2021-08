Son dakika transfer haberleri | Merih Demiral Atalanta'da! Resmen açıklandı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral'ın, Atalanta'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Lacivert siyahlılar, milli stoperin transferini resmen duyurdu.

Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak 'Hoş geldin Merih' ifadeleri kullanıldı.

İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.

⚫️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐌𝐈𝐑𝐀𝐋 🔵@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell'Atalanta! 🦾 Hoş geldin, Merih! 🔝🇹🇷#Demiral is a new Atalanta player! 🤝 Welcome, Merih! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/82QhThYlPL