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Merih Demirallı Juventus'ta Pirlo dönemi sona eriyor! Yerine 'in hocası...

Son dakika spor haberi... İtalya Serie A devi Juventus, bu sezon yapılan yatırımlara karşın istediği başarıyı yakalayamadı. Özellikle , tartışma konusu olurken Çizme'den flaş bir iddia geldi. Buna göre Juventus'ta Pirlo gidecek, yerine gelecek. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 18:15
Merih Demirallı Juventus'ta Pirlo dönemi sona eriyor! Yerine Real Madrid'in hocası...

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Juventus'ta teknik direktör için geri sayım başladı. Tuttusport'un haberine göre Juve, sezonun son bölümünde ne sonuç çıkarsa çıksın, Andrea Pirlo ile yollar ayrılacak.

Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yerine düşünülen iki adayın, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile birlikte Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso olduğu da aktarıldı.

JUVE DAHA ÖNCE DE İSTEDİ

Juve patronu Andrea Agnelli'nin uzun süredir istediği , 2019 yılında 'e dönmeden önce de gündeme gelmiş ancak İspanyol ekibine gitmeyi seçmişti.

Zidane'ın 12 milyon euroluk yıllık ücretinin tek sorun olduğu ve Fransız hocayla anlaşma sağlanamaması durumunda Gattuso'ya takımın emanet edileceği bildirildi.

Juventus, Inter'in şampiyon olduğu sezonda 34 hafta sonunda zirvenin 13 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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