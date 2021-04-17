Son dakika spor haberi: Mario Mandzukic mart ayı maaşını almayı reddetti! İşte nedeni

Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Mandzukic, İtalya Serie A takımlarından Milan'a imza atmıştı. Hırvat golcü, İtalyan basınında çıkan haberler göre mart ayı maaşını almayı reddetti.

Bu davranışın nedeni ise oyuncunun sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor oluşu. 34 yaşındaki santrforun yaptığı bu fedakarlık, Milan Başkanı Paolo Scaroni tarafından da tadirle karşılandı. Scaroni, tecrübeli yıldız hakkında "Bu hareket, Mario'nun etik değerlere sahip bir profesyonel olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mandzukic'in, Milan'dan almayı reddettiği yaklaşık 300 bin euro'luk mart ayı maaşı kulübün hayır kurumuna devredilecek. Yıldız futbolcu, yarım sezon için imza attığı Milan'da 1.8 milyon euro kazanıyor.