Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Mario Mandzukic mart ayı maaşını almayı reddetti! İşte nedeni

Son dakika spor haberi: mart ayı maaşını almayı reddetti! İşte nedeni

Son dakika spor haberleri... Bir dönem 'ın da transfer gündemini sıkça meşgul eden Hırvat golcü , devre arasında imza attığı 'da mart ayı maaşını almayı reddetti. İşte nedeni...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:45
Son dakika spor haberi: Mario Mandzukic mart ayı maaşını almayı reddetti! İşte nedeni

Ocak ayı transfer döneminde 'ın da gündemine gelen , takımlarından 'a imza atmıştı. Hırvat golcü, İtalyan basınında çıkan haberler göre mart ayı maaşını almayı reddetti.

Bu davranışın nedeni ise oyuncunun sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyor oluşu. 34 yaşındaki santrforun yaptığı bu fedakarlık, Milan Başkanı tarafından da tadirle karşılandı. Scaroni, tecrübeli yıldız hakkında "Bu hareket, Mario'nun etik değerlere sahip bir profesyonel olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Mandzukic'in, Milan'dan almayı reddettiği yaklaşık 300 bin euro'luk mart ayı maaşı kulübün hayır kurumuna devredilecek. Yıldız futbolcu, yarım sezon için imza attığı Milan'da 1.8 milyon euro kazanıyor.

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