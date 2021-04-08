Lazio Teknik Direktörü Inzaghi corona virüsüne yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da corona virüsü şoku... İtalyan temsilcisi yaptığı açıklamada teknik direktör Inzaghi'nin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Inzaghi'nin eşi Gaia Lucariello, sosyal paylaşım platformu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "Maalesef, evde yapılan testten sonra tüm ailemiz koronavirüs pozitif çıktık. Şu anda iyiyiz ve protokol gereği tecritteyiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Inzaghi'nin 5 Nisan'da ailesiyle doğum gününü kutladığına dikkati çekti.

Teknik direktör Inzaghi'nin coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Lazio takımında da durumu kontrol altına almak için her gün test yapılacağı aktarıldı.