Haberler İtalya Serie A Lazio Teknik Direktörü Inzaghi corona virüsüne yakalandı

Teknik Direktörü Inzaghi corona virüsüne yakalandı

(Serie A) takımlarından 'nun teknik direktörü Simone Inzaghi'nin yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:00
Lazio Teknik Direktörü Inzaghi corona virüsüne yakalandı

ekiplerinden 'da corona virüsü şoku... temsilcisi yaptığı açıklamada teknik direktör Inzaghi'nin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Inzaghi'nin eşi , sosyal paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Maalesef, evde yapılan testten sonra tüm ailemiz koronavirüs pozitif çıktık. Şu anda iyiyiz ve protokol gereği tecritteyiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Inzaghi'nin 5 Nisan'da ailesiyle doğum gününü kutladığına dikkati çekti.

Teknik direktör Inzaghi'nin coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Lazio takımında da durumu kontrol altına almak için her gün test yapılacağı aktarıldı.

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