Haberler İtalya Serie A Merih Demiral İtalyan basınının gündeminde! "Juventus tarihini yeniden yazmaya hazırlar"

İtalyan basınının gündeminde! " tarihini yeniden yazmaya hazırlar"

'un sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup ettiği maçta Ronaldo'nun attığı gollerden birinin asistini yapan , İtalya'da manşetlere çıktı. Milli futbolcu, savunmadaki partneri De Ligt ile birlikte "takımın geleceği" olarak ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
Merih Demiral İtalyan basınının gündeminde! "Juventus tarihini yeniden yazmaya hazırlar"

İtalya Serie A takımlarından 'ta forma giyen milli futbolcu , son oynanan Cagliari maçında ortaya koyduğu performansla otoritelerden tam not aldı. Savunmadaki partneri De Ligt ile birlikte üst seviye bir oyun çıkaran milli yıldız, İtalyan basının da gündeminde...

CALCIOMERCATO

Site, Merih Demiral ile De Ligt'in uyumlu performansına dikkat çekerek, "Juventus tarihini yeniden yazmaya hazırlar" başlığını attı. Juventus'un yıllardır birlikte oynayan savunma oyuncuları Barzagli, Bonucci ve Chiellini'nin artık dönemlerinin kapandığı ifade edilirken, Merih ve De Ligt'le birlikte yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerinin verildiği kaydedildi. İkilinin, çok az birlikte süre almalarına rağmen iyi bir sınav verdikleri aktarıldı.

ILBIANCONERO

Merih'le De Ligt'in performansından övgüyle söz eden Ilbianconero, teknik direktör Pirlo'nun Chiellini ve Bonucci'nin yokluğunda endişe etmemesi gerektiğini zira Juventus'un gelecekteki defans ikilisinin Merih-De Ligt olduğunu yazdı. Takımın Cagliari'ye karşı aldığı galibiyette, bu ikilinin de pozitif anlamda büyük rol oynadığına dikkat çekildi.

AREANAPOLI

Areanapoli adlı site ise Cagliari maçı sonrası manşetleri süsleyen milli yıldızla ilgili hocası Pirlo'nun sözlerini öne çıkardı. Hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Merih hakkında Pirlo'nun, "Merih satılık değil" sözlerine yer verildi.

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