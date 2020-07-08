İtalya Serie A'nın 31. haftasında Roma, evinde Parma'yı ağırlıyor. Futbolseverler maçtan önce tüm detayları araştırırken, maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ile orta sıralarda yer alan Parma karşı karşıya gelecek. Roma'da maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Parma'da ise Roberto Inglese maçta forma giyemeyecek.
ROMA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Roma-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.
- 08.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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