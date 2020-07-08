Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ile orta sıralarda yer alan Parma karşı karşıya gelecek. Roma'da maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Parma'da ise Roberto Inglese maçta forma giyemeyecek.

ROMA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.