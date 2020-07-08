Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Roma-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , evinde 'yı ağırlıyor. Futbolseverler maçtan önce tüm detayları araştırırken, maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Roma-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde ve 'in formasını giydiği ile orta sıralarda yer alan karşı karşıya gelecek. Roma'da maç öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Parma'da ise Roberto Inglese maçta forma giyemeyecek.

ROMA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Roma-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

  1. 08.07.2020
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