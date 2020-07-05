İtalya Serie A'nın 30. haftasında Sampdoria, evinde SPAL'i ağırlayacak. Futbolseverler müsabaka öncesi maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Sampdoria-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Sampdoria ile SPAL karşı karşıya geliyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Fabio Quagliarella, Lorenzo Tonelli ve Morten Thorsby maçta oynayamayacak. SPAL'de ise Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Marco D'Alessandro oynayamayacak.
SAMPDORIA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sampdoria-SPAL maçı bu akşam 20:30'da Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sampdoria-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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