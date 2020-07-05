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05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Sampdoria-SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında , evinde 'i ağırlayacak. Futbolseverler müsabaka öncesi maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Sampdoria-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Fabio Quagliarella, Lorenzo Tonelli ve Morten Thorsby maçta oynayamayacak. SPAL'de ise Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Marco D'Alessandro oynayamayacak.

SAMPDORIA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-SPAL maçı bu akşam 20:30'da Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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