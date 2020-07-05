Sampdoria-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Sampdoria ile SPAL karşı karşıya geliyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Fabio Quagliarella, Lorenzo Tonelli ve Morten Thorsby maçta oynayamayacak. SPAL'de ise Etrit Berisha, Ervin Zukanovic, Federico Di Francesco ve Marco D'Alessandro oynayamayacak.

SAMPDORIA-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-SPAL maçı bu akşam 20:30'da Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.