Cagliari'de Maran dönemi sona erdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'de teknik direktör Rolando Maran'ın görevine son verildi.
Cagliari Kulübü, 56 yaşındaki İtalyan teknik direktör Maran ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kariyeri boyunca ülkesinde Brescia, Bari, Catania, Chievo gibi takımları çalıştıran Maran, 2018'de Cagliari'nin başına geçmişti.
Maran yönetiminde Serie A'da son 11 maçını kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sırada yer aldı.
- 03.03.2020
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