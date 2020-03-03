Juventus'tan Merih Demiral için yeni karar

Merih Demiral'ın Juventus'taki geleceği belli oldu. İtalyan devine transfer olduktan sonra kısa zamanda formayı kapan ve gösterdiği performansla ilk 11'in değişilmez isimleri arasına adını yazdıran yıldız futbolcu, talihsiz bir sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Juventus, Merih'le ilgili kararını verdi ve transfer teklifleri alan Merih Demiral takımdan gönderilmeyecek.

Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, Merih Demiral'ı takımda tutma kararı aldı. Genç futbolcuyla yaz aylarında yeni bir sözleşme yapılması planlanıyor. Merih Demiral'ın geleceğiyle ilgili kafasında soru işaretleri olmamasını isteyen Juventus'un, yaz ayında yeni bir anlaşmayla milli futbolcuyu gelecek yıllarda da kadrosunda tutmak istediğini göstermek istiyor. Juventus, Merih Demiral'ı kiralık olarak göndermeyi de düşünmüyor.



Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Merih Demiral, bu sezon 7 resmi maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve özellikle savunmadaki mücadeleci yapısıyla İtalyanları kendine hayran bıraktı.