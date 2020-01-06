Sarri'den Merih yorumu! ''Etrafına enerji saçıyor''
Milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, Merih Demiral ve De Ligt hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan devi Juventus'un tecrübeli teknik direktörü Maurizio Sarri, 4-0'lık garklı skorla kazandıkları Cagliari maçı sonrası verdiği röportajda Merih Demiral ve De Ligt hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Merih Demiral'ın takıma gün geçtikçe daha fazla uyum sağladığını ve takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurduğunu söyleyen Sarri, "Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Harika bir mental ve fiziksel seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor" şeklinde konuştu.
De Ligt'in durumuyla alakalı da konuşan Sarri, Hollandalı stoperin zorlu bir süreçte olduğunu belirtirken "De Ligt dünyanın en iyi stoperlerinden biri olacak. Kendinizi hayatını ve takımını değiştiren 20 yaşındaki bir çocuğun yerine koyun. Yeni bir kültürün içine girdi, yeni bir oyun, yeni bir dil... Bunlar kolay değişiklikler değil. Dolayısıyla zorlu bir süreçte" ifadelerini kullandı.
Cagliari ile oynanan lig maçında Merih Demiral 90 dakika görev yapmıştı.
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