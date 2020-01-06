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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Ronaldo yıldızlaştı farklı kazandı

Ronaldo yıldızlaştı Juventus farklı kazandı

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında milli futbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında milli futbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmaya siyah beyazlıların Portekizli süper yıldızı yaptığı hat-trick ve bir asistlik performansı ile damga vurdu. Alianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren golleri 49'uncu, 67'nci (P) ve 82'nci dakikada Ronaldo ve 81'inci dakikada Gonzalo Higuain kaydetti.

MERİH DİREĞE TAKILDI

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Merih, ilk yarıda gelişen bir atakta gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda direğe takıldı.

Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Juventus, puanını 45 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Cagliari ise 29 puanla 6'ıncı sırada kaldı.

Juventus, gelecek hafta başkent temsilcisi Roma'ya konuk olacak. Cagliari ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı ağırlayacak.

  1. 06.01.2020
  2. Güncelleme: 06.01.2020 19:28
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