Nedved'den Merih Demiral sözleri: Etik kodlarımızı ihlal etmedi

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta başkan yardımcısı ve kulübün eski yıldızlarından Pavel Nedved, milli stoper Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulundu. Nedved, Merih'in A Milli Takım'ın oynadığı maçlarda asker selamı yapmasıyla ilgili milli oyuncuyla konuştuğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Milli takımdaki düşüncesini anlamak istedik. Sonuçta bu olay milli takımda oldu. Yetkili makamların kararını bekliyoruz. Ancak yaptığı hareket kulübün etik kurallarını ihlal etmiyor."

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, şu ana kadar siyah-beyazlı ekipte 1 maçta forma giydi.