Nedved'den Merih Demiral sözleri: Etik kodlarımızı ihlal etmedi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Nedved'den sözleri: Etik kodlarımızı ihlal etmedi

Nedved'den Merih Demiral sözleri: Etik kodlarımızı ihlal etmedi

İtalyan ekibi 'ta kulübün başkan yardımcısı , milli futbolcu 'ın milli takımda atılan gol sonrası asker selamı vermesiyle ilgili konuştu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'ta başkan yardımcısı ve kulübün eski yıldızlarından , milli stoper 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Nedved, Merih'in A Milli Takım'ın oynadığı maçlarda asker selamı yapmasıyla ilgili milli oyuncuyla konuştuğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Milli takımdaki düşüncesini anlamak istedik. Sonuçta bu olay milli takımda oldu. Yetkili makamların kararını bekliyoruz. Ancak yaptığı hareket kulübün etik kurallarını ihlal etmiyor."

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, şu ana kadar siyah-beyazlı ekipte 1 maçta forma giydi.

  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 15:24
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