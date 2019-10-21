Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Sarri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı Merih Demiral ile ilgili gelen soru üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Ekim 2019 Pazartesi 16:42 Güncelleme: 21.10.2019 16:53
Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

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Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti

Takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile birlikte gazetecilerin karşısında çıkan tecrübeli çalıştırıcı, takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti

Öte yandan İtalyan teknik adama, son dönemlerde performansı artan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi.

Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti

"Rugani ile Demiral arasında fark var mı?" şeklindeki soruya Sarri milli yıldızı da överek şu yanıtı verdi:

Juventus'un hocası Sarri Merih'i o isme benzetti

Bu karakteristik bir mesele. Tabii ki farklılar. Demiral Chiellini'ye benziyor. Çok hızlı ve agresif bir yapısı var. Ayrıca her yerinden enerji taşıyor.

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