Milan bombaları peş peşe patlatıyor! Ozan Kabak resmen...  Son dakika transfer haberleri

MilanNews'te yer alan habere göre; devre arasında takıma takviye yapacak olan Milan'a menajerler aracılığıyla tanıdık isimler önerildi. Sascha Empacher adlı menajerin kulüple görüşme yaptığı ve Ozan Kabak, Mohamed Elneny ile Rahman Baba'yı önerdiği iddia edildi.

Ozan Kabak'ın bu sezon sakatlığı nedeniyle Schalke'de sadece 12 dakika süre aldığı da belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Elneny'nin de Milan'a önerildiği belirtildi. Siyah beyazlılar, Elneny'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.