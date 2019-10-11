Milan bombaları peş peşe patlatıyor! Ozan Kabak resmen... Son dakika transfer haberleri
Son dakika transfer haberi... İtalya Ligi'nde kötü günler geçiren Milan'da teknik direktörlüğe Stefano Pioli'nin getirilmesinin ardından şimdi de transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Milan'a yakın kaynakların iddiasına göre İtalyan ekibine transfer için Ozan Kabak ve Mohamed Elneny önerildi.
MilanNews'te yer alan habere göre; devre arasında takıma takviye yapacak olan Milan'a menajerler aracılığıyla tanıdık isimler önerildi. Sascha Empacher adlı menajerin kulüple görüşme yaptığı ve Ozan Kabak, Mohamed Elneny ile Rahman Baba'yı önerdiği iddia edildi.
Ozan Kabak'ın bu sezon sakatlığı nedeniyle Schalke'de sadece 12 dakika süre aldığı da belirtildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiraladığı Elneny'nin de Milan'a önerildiği belirtildi. Siyah beyazlılar, Elneny'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 17:18
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Milan bombaları peş peşe patlatıyor! Ozan Kabak resmen... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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