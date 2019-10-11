Milan bombaları peş peşe patlatıyor! Ozan Kabak resmen...  Son dakika transfer haberleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Haberleri Milan bombaları peş peşe patlatıyor! Ozan Kabak resmen...  Son dakika transfer haberleri

bombaları peş peşe patlatıyor! resmen...  Son dakika haberleri

Milan bombaları peş peşe patlatıyor! Ozan Kabak resmen...  Son dakika transfer haberleri

Son dakika haberi... İtalya Ligi'nde kötü günler geçiren 'da teknik direktörlüğe Stefano Pioli'nin getirilmesinin ardından şimdi de transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Milan'a yakın kaynakların iddiasına göre İtalyan ekibine transfer için ve önerildi.

MilanNews'te yer alan habere göre; devre arasında takıma takviye yapacak olan 'a menajerler aracılığıyla tanıdık isimler önerildi. Sascha Empacher adlı menajerin kulüple görüşme yaptığı ve , ile Rahman Baba'yı önerdiği iddia edildi.

Ozan Kabak'ın bu sezon sakatlığı nedeniyle Schalke'de sadece 12 dakika süre aldığı da belirtildi.

Beşiktaş'ın sezon başında 'den kiraladığı Elneny'nin de Milan'a önerildiği belirtildi. Siyah beyazlılar, Elneny'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 17:18
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