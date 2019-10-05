Milan Ozan Kabak'tan vazgeçmiyor

Stuttgart formasıyla gösterdiği performans sonrası birçok kulübün radarına giren milli futbolcu Ozan Kabak için İtalyan devi Milan büyük uğraş vermiş ancak oyuncu Almanya'da kalıp gelişimine devam etmek istemesi nedeniyle Schalke 04'ü tercih etmişti.

İtalyan basınından Sportmediaset'te yer alan habere göre Alman ekibinde sakatlığı da dahil çok fazla süre alamayan Ozan Kabak için Milano ekibi yeniden devreye girme kararı aldı. Ocak ayında Schalke'nin kapısının çalınabileceği ifade ediliyor. Haberde Milan'ın, milli stoperin potansiyeline inandığı vurgulandı.

19 yaşındaki genç yıldız, altyapısında yetiştiği Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş buradan da Schalke'nin yolunu tutmuştu.



