Milan Ozan Kabak'tan vazgeçmiyor
İtalya Serie A takımlarından Milan'ın, geçtiğimiz transfer döneminde büyük uğraş verdiği ancak kadrosuna katamadığı Ozan Kabak için ocak ayında yeniden teklife hazırlandığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Stuttgart formasıyla gösterdiği performans sonrası birçok kulübün radarına giren milli futbolcu Ozan Kabak için İtalyan devi Milan büyük uğraş vermiş ancak oyuncu Almanya'da kalıp gelişimine devam etmek istemesi nedeniyle Schalke 04'ü tercih etmişti.
İtalyan basınından Sportmediaset'te yer alan habere göre Alman ekibinde sakatlığı da dahil çok fazla süre alamayan Ozan Kabak için Milano ekibi yeniden devreye girme kararı aldı. Ocak ayında Schalke'nin kapısının çalınabileceği ifade ediliyor. Haberde Milan'ın, milli stoperin potansiyeline inandığı vurgulandı.
19 yaşındaki genç yıldız, altyapısında yetiştiği Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş buradan da Schalke'nin yolunu tutmuştu.
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Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Milan Ozan Kabak'tan vazgeçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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