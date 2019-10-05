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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Milan 'tan vazgeçmiyor

Milan Ozan Kabak'tan vazgeçmiyor

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın, geçtiğimiz döneminde büyük uğraş verdiği ancak kadrosuna katamadığı için ocak ayında yeniden teklife hazırlandığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Stuttgart formasıyla gösterdiği performans sonrası birçok kulübün radarına giren milli futbolcu için İtalyan devi Milan büyük uğraş vermiş ancak oyuncu 'da kalıp gelişimine devam etmek istemesi nedeniyle 04'ü tercih etmişti.

İtalyan basınından Sportmediaset'te yer alan habere göre Alman ekibinde sakatlığı da dahil çok fazla süre alamayan Ozan Kabak için Milano ekibi yeniden devreye girme kararı aldı. Ocak ayında Schalke'nin kapısının çalınabileceği ifade ediliyor. Haberde Milan'ın, milli stoperin potansiyeline inandığı vurgulandı.

19 yaşındaki genç yıldız, altyapısında yetiştiği Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş buradan da Schalke'nin yolunu tutmuştu.


  1. 05.10.2019
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