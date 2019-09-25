İtalyan ekibi Sassuolo'nun başkanı Giovanni Carnevali, Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral hakkında açıklamalarda bulundu. Carnevali, "Merih Juventus'un gelecekte en iyi defans oyuncularından olacak" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da başkan Giovanni Carnevali, Juventus'te forma giyen Merih Demiral hakkında konuştu.
İtalyan basınına açıklamalarsa bulunan Başkan Carnevali, "Merih, Juventus'un önemli oyuncularından olmak için tüm kaliteye sahip. Bonucci ve Chiellini gibi futbolcuların gerisinde kesinlikle çok şey öğrenirsiniz. Gelecekte Juventus'un en iyi defans oyuncusu olacak ama şu an hala olgunlaşma aşamasında. Eğer bizimle bir yıl daha kalsaydı, bunu daha erken atlatabilirdi" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sassuolo'da geçiren milli futbolcu, sezon başında Juventus'un yolunu tutmuştu.
- 25.09.2019
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mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
Sassuolo Başkanı Carnevali: Merih Juventus'un en önemli defans oyuncularından olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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