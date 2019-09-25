Sassuolo Başkanı Carnevali: Merih Juventus'un en önemli defans oyuncularından olacak

İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'da başkan Giovanni Carnevali, Juventus'te forma giyen Merih Demiral hakkında konuştu.

İtalyan basınına açıklamalarsa bulunan Başkan Carnevali, "Merih, Juventus'un önemli oyuncularından olmak için tüm kaliteye sahip. Bonucci ve Chiellini gibi futbolcuların gerisinde kesinlikle çok şey öğrenirsiniz. Gelecekte Juventus'un en iyi defans oyuncusu olacak ama şu an hala olgunlaşma aşamasında. Eğer bizimle bir yıl daha kalsaydı, bunu daha erken atlatabilirdi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sassuolo'da geçiren milli futbolcu, sezon başında Juventus'un yolunu tutmuştu.