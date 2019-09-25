Sassuolo Başkanı Carnevali: Merih Juventus'un en önemli defans oyuncularından olacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Başkanı Carnevali: Merih 'un en önemli defans oyuncularından olacak

Sassuolo Başkanı Carnevali: Merih Juventus'un en önemli defans oyuncularından olacak

İtalyan ekibi 'nun başkanı , forması giyen milli stoper hakkında açıklamalarda bulundu. Carnevali, "Merih Juventus'un gelecekte en iyi defans oyuncularından olacak" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından 'da başkan , 'te forma giyen hakkında konuştu.

İtalyan basınına açıklamalarsa bulunan Başkan Carnevali, "Merih, Juventus'un önemli oyuncularından olmak için tüm kaliteye sahip. Bonucci ve Chiellini gibi futbolcuların gerisinde kesinlikle çok şey öğrenirsiniz. Gelecekte Juventus'un en iyi defans oyuncusu olacak ama şu an hala olgunlaşma aşamasında. Eğer bizimle bir yıl daha kalsaydı, bunu daha erken atlatabilirdi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sassuolo'da geçiren milli futbolcu, sezon başında Juventus'un yolunu tutmuştu.

  1. 25.09.2019
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