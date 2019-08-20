Merih Demiral: İdollerimle aynı takımda oynuyorum

Juventus'a 5 yıllık imzayı atan milli stoperimiz Merih Demiral'ın tanıtımı için toplantı düzenlendi. Siyah-Beyazlı forma ile özellikle Şampiyonlar Kupası'ndaki oyunu ile olumlu eleştiriler alan Merih lig rotasyonu için her zaman ilk 11'e aday olarak gösterilmişti. İşte Merih'e yöneltilen sorular sonrası milli yıldızın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Juventus önemli bir takım. Burada kısa zamanda uyum sağlamayı umuyorum. Juventus'a transfer olmak için çok çaba sarf ettim. Çok çalıştım ve burada olmak bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir.

"BENİM İÇİN ONUR"

Ben sahada daima en iyisini vermeye çalışırım. Taraftarlar da bunu takdir eder. Yakın zamanda formda olmayı ve performansımla taraftarlarımızı ikna etmeyi amaçlıyorum. Juventus'taki ilk Türk oyuncu olmak benim için bir onurdur. Bu yüzden de buna yakışır bir modelde olmaya çalışacağım.

"JUVENTUS'TAN ÇOK ETKİLENDİM"

Juventus'un antrenman sahalarını, tesislerini gördüğümde çok etkilendim. Umarım burada mümkün olduğunda uzun bir süre kalabilirim. Chiellini bana çok yardımcı oluyor. Bonucci ve soyunma odasındaki tüm arkadaşlarım da öyle. İnşallah deneyimlerinden çok şey öğrenirim.

"GELİŞMEK İÇİN..."

Juventus, dünyanın en güçlü savunma oyuncularından bazılarına sahip. Bu yüzden en iyi performansıma ulaşıp, formayı kapmayı umuyorum. Sassuolo'daki deneyimim elbette bana yardımcı oldu. Serie A'daki savunma anlayışını öğrenmeyi önemsiyorum. Gelişmek için buna ihtiyacım olacak.

Juventus her sezona, tüm kupaları alabilmek için başlar. Çünkü Juventus tüm kupaları almak ister. Bu sezon da en iyisini yapmaya çalışacağız."