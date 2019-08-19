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19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Puskas ödülü adayları belli oldu

FIFA Puskas ödülü adayları belli oldu

Puskas ödülü adayları belli oldu. Uluslararası Federasyonları Birliği'nin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belirlendi.

'dan yapılan açıklamaya göre efsane Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009 yılından beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, bu sezon İspanya takımlarından Barcelona'da forma giyen ve ABD Major Lig (MLS) takımı Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'de yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde yapılan ilk oylama 1 Eylül'e kadar sürecek. Bu oylamanın ardından aday sayısı 3'e düşecek. Puskas ödülünün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilecek törende açıklanacak.
, 2010 yılında A formasıyla Kazakistan'a attığı golle ve ise 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle bu ödülü kazanmıştı. FIFA Puskas ödülünü geçtiğimiz sene ise Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Mohammed Salah almıştı.
2019 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları şu şekilde:
Matheus Cunha (Brezilya): Bayer Leverkusen-Leipzig (Bundesliga)
Zlatan Ibrahimovic (İsveç): Toronto-Los (MLS)
Lionel Messi (Arjantin): Real Betis-Barcelona (La Liga)
Ajara Nchout (Kamerun): Kamerun-Yeni Zelanda (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)
Fabio Quagliarella (İtalya): Sampdoria-Napoli (Serie A)
Juan Fernando Quintero (Kolombiya): River Plate-Racing Club (Arjantin Süper Lig)
Amy Rodriguez (ABD): Utah Royals-Sky Blue (Amerikan Kadınlar Ligi)
Billie Simpson (): Sion Swifts Ladies-Cliftonville Ladies (Kuzey İrlanda Kadınlar Futbol Ligi)
Andros Townsend (İngiltere): Manchester City-Crystal Palace (Premier Lig)
Daniel Zsori (Romanya/Macaristan): Debrecen-Ferencvaros (Macaristan 1. Futbol Ligi)

  1. 19.08.2019
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