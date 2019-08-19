FIFA Puskas ödülü adayları belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre efsane Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009 yılından beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, bu sezon İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ve ABD Major Lig (MLS) takımı Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'de yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde yapılan ilk oylama 1 Eylül'e kadar sürecek. Bu oylamanın ardından aday sayısı 3'e düşecek. Puskas ödülünün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

Hamit Altıntop, 2010 yılında A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle ve Miroslav Stoch ise 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle bu ödülü kazanmıştı. FIFA Puskas ödülünü geçtiğimiz sene ise Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Mohammed Salah almıştı.

2019 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları şu şekilde:

Matheus Cunha (Brezilya): Bayer Leverkusen-Leipzig (Bundesliga)

Zlatan Ibrahimovic (İsveç): Toronto-Los Angeles Galaxy (MLS)

Lionel Messi (Arjantin): Real Betis-Barcelona (La Liga)

Ajara Nchout (Kamerun): Kamerun-Yeni Zelanda (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)

Fabio Quagliarella (İtalya): Sampdoria-Napoli (Serie A)

Juan Fernando Quintero (Kolombiya): River Plate-Racing Club (Arjantin Süper Lig)

Amy Rodriguez (ABD): Utah Royals-Sky Blue (Amerikan Kadınlar Futbol Ligi)

Billie Simpson (Kuzey İrlanda): Sion Swifts Ladies-Cliftonville Ladies (Kuzey İrlanda Kadınlar Futbol Ligi)

Andros Townsend (İngiltere): Manchester City-Crystal Palace (Premier Lig)

Daniel Zsori (Romanya/Macaristan): Debrecen-Ferencvaros (Macaristan 1. Futbol Ligi)