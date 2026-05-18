Haberler İspanya La Liga TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Dev teklif sonrası...

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de, milli futbolcu Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol devi, 21 yaşındaki genç yıldız için gelen dev teklifi reddetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 11:09
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol devi, 21 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan'dan dev bir teklif aldı. Ancak Real Madrid, gelen 80 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve Arda Güler'in satılık olmadığını açıkça belirtti. Yapılan teklifin çok yüksek bir meblağ olsa da, kulübün tutumunu değiştirmeye yetmediği ifade edildi.

Real Madrid'in, Türk yıldızı hem bugün hem de gelecek için stratejik bir varlık olarak gördüğü ve takımın sportif projesinde giderek daha önemli bir rol oynayacak bir oyuncu olarak değerlendirdiği kaydedildi.

REAL MADRID, ARDA GÜLER'İ DOKUNULMAZ OLARAK GÖRÜYOR

Real Madrid'in, Arda Güler'i uzun vadeli bir proje olarak transfer ettiği ancak oyuncunun gelişiminin bu süreci hızlandırdığı bildirildi. Milli oyuncunun özel bir yeteneğe sahip olduğunu gösterdiği ve soğukkanlılık, vizyon, golcülük yeteneği, son pas ve boşlukları okuma konusunda eşsiz bir kapasitesi olduğu yazıldı. İspanyol temsilcisinin, Arda Güler'in sıradan bir oyuncu olarak görmediği ve 80 milyon Euro'luk teklifi kabul etmenin aceleci bir karar olacağına inandığı aktarıldı.

