Ziraat Türkiye Kupası
Mallorca-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Mallorca ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapan Mallorca, 21 puanla 18. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak seri yakalamayı ve üst sıralara çıkmayı amaçlayan Sevilla'nın ise 24 puanı bulunuyor. Peki, Mallorca-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 Pazartesi 20:34
İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı, Mallorca ile Sevilla arasındaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Sahasında kazanarak düşme potasından çıkmayı hedefleyen Mallorca, 21 puanla 18. sırada bulunuyor. Deplasmanda galibiyet alıp çıkış yakalamak ve üst sıralara tırmanmak isteyen Sevilla ise 24 puanla mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Mallorca-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALLORCA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Mallorca-Sevilla maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MALLORCA-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Mallorca Son Moix'te oynanacak Mallorca-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.




