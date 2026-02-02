Mallorca-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı, Mallorca ile Sevilla arasındaki kritik karşılaşmayla devam ediyor. Sahasında kazanarak düşme potasından çıkmayı hedefleyen Mallorca, 21 puanla 18. sırada bulunuyor. Deplasmanda galibiyet alıp çıkış yakalamak ve üst sıralara tırmanmak isteyen Sevilla ise 24 puanla mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Mallorca-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALLORCA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 22. haftasında oynanacak Mallorca-Sevilla maçı 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MALLORCA-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadi Mallorca Son Moix'te oynanacak Mallorca-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.