Real Oviedo-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında gözler, Real Oviedo ile Rayo Vallecano arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Ligin dibine demir atan Real Oviedo, taraftarı önünde sahaya çıkarak kötü gidişata son verme ve puan tablosunda yeniden yükselişe geçme peşinde olacak. Öte yandan bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Rayo Vallecano, zorlu deplasmanda kazanarak puanını 18'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyan bu mücadele, futbolseverlerin de yakın takibinde. Peki, Real Oviedo-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL OVIEDO-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Real Oviedo-Rayo Vallecano maçı 23 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

REAL OVIEDO-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak Real Oviedo-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.