La Liga’da protesto büyüyor! Barcelona ve Girona futbolcuları maçı boykot etti

La Liga'da Villarreal–Barcelona maçının ABD'nin Miami kentinde oynanması yönündeki karar, İspanyol futbolunda büyük bir krize dönüştü.

Milli maç arasında La Liga yönetimi, Villarreal ile Barcelona arasında oynanacak lig karşılaşmasının Miami'de yapılacağını resmen açıklamıştı. UEFA da bu karara, yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere, istisna tanımıştı. Ancak futbolcular, teknik direktörler ve taraftarlar bu durumu "futbolun ruhuna aykırı" buldu.

İlk tepki dün oynanan Real Oviedo–Espanyol maçında gelmişti. İki takım futbolcuları, başlama düdüğünün ardından 20 saniye boyunca topa dokunmayarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi. Ancak La Liga rejisi bu görüntüleri yayına vermemeyi tercih etti.

Bugün ise benzer bir protesto Camp Nou'da yaşandı. Barcelona ile Girona arasında oynanan 8. hafta mücadelesinde futbolcular, maçın ilk 20 saniyesinde hareketsiz kalarak kararı protesto etti. La Liga rejisi yine bu anları yayınlamadı; stadyumun dışından drone görüntüleri ekrana yansıtıldı.