CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arda Güler ilk 11'de...

Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arda Güler ilk 11'de...

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Real Madrid ile Mallorca 36. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada ilk 11 merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 16:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arda Güler ilk 11'de...

Real Madrid-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Real Madrid ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid-Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

El Clasico'da ilk 11'de başlayan Arda Güler'in Mallorca karşısında da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti ve ekibi tarafından son haftalarda daha fazla tercih edilen A Milli futbolcunun, La Liga'nın 36. haftasında oynanacak maçta ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Valverde, Roman, Asencio, Garcia, Ceballos, Bellingham, Modric, Arda Güler, Endrick, Mbappe

Mallorca: Roman, Maffeo, Vajient, Raillo, Copete, Mojica, Sanchez, Samu, Darder, Rodriguez, Muriqi

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

İlkay için G.Saray umudu!
F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız!
DİĞER
Şampiyonluk için çılgın prim! Trabzonspor ve Galatasaray Türkiye Kupası için kesenin ağzını açtı!
Başkan Erdoğan'dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı'nda önemli açıklamalar
G.Saray'dan dev prim hamlesi!
F.Bahçe'de seçim baskısı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batista Mendy'den transfer sinyali! Batista Mendy'den transfer sinyali! 16:06
F.Bahçeli doğdu Osimhen sayesinde G.Saraylı oldu! F.Bahçeli doğdu Osimhen sayesinde G.Saraylı oldu! 15:54
Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? 15:51
Trabzonspor-G.Saray maçı detayları! Trabzonspor-G.Saray maçı detayları! 15:14
İlkay için G.Saray umudu! İlkay için G.Saray umudu! 15:13
Villarreal-Leganes maçı ne zaman? Villarreal-Leganes maçı ne zaman? 14:43
Daha Eski
Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı Oosterwolde hakkında zorla getirme kararı 14:17
G.Saray'dan dev prim hamlesi! G.Saray'dan dev prim hamlesi! 14:07
Bologna-Milan maçı saat kaçta? Bologna-Milan maçı saat kaçta? 14:03
F.Bahçe Eyüp mesaisine devam etti F.Bahçe Eyüp mesaisine devam etti 13:53
Beşiktaş'ın başantrenörü Micelli oldu! Beşiktaş'ın başantrenörü Micelli oldu! 13:51
TFF'den yabancı kuralına düzenleme! TFF'den yabancı kuralına düzenleme! 13:32