Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Arda Güler ilk 11'de...

Real Madrid-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 36. haftada Real Madrid ile Mallorca mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid-Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

El Clasico'da ilk 11'de başlayan Arda Güler'in Mallorca karşısında da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti ve ekibi tarafından son haftalarda daha fazla tercih edilen A Milli futbolcunun, La Liga'nın 36. haftasında oynanacak maçta ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor.

REAL MADRID-MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Valverde, Roman, Asencio, Garcia, Ceballos, Bellingham, Modric, Arda Güler, Endrick, Mbappe

Mallorca: Roman, Maffeo, Vajient, Raillo, Copete, Mojica, Sanchez, Samu, Darder, Rodriguez, Muriqi

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