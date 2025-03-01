  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İspanya La Liga Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Barcelona ile Real Sociedad 26. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, 54 puanla birinci sırada yer alıyor. Kazanması durumunda eflatun-beyazlılarla puan farkını 3'e çıkartacak Barcelona, evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona-Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 26. haftada Barcelona ile Real Sociedad mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA-REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona-Real Sociedad maçı 2 Mart Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Kartal sahasında galip!
Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de sürpriz veda! Transfer hamlesi şaşkınlık yarattı...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Beşiktaş penaltı kazandı!
F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United-Fulham maçı ne zaman? Manchester United-Fulham maçı ne zaman? 23:26
Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? 23:13
Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik! Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik! 23:05
Roma-Como maçı ne zaman? Roma-Como maçı ne zaman? 23:05
Gedson: Hepimiz birimiz için Gedson: Hepimiz birimiz için 23:03
Milan-Lazio maçı ne zaman? Milan-Lazio maçı ne zaman? 22:59
Daha Eski
Günok: Birlik olmayı anımsadık Günok: Birlik olmayı anımsadık 22:57
Manchester City evinde turladı Manchester City evinde turladı 22:52
Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? 22:48
Keçiörengücü deplasmanda galip! Keçiörengücü deplasmanda galip! 22:48
Arda'lı Real Madrid ağır yaralı Arda'lı Real Madrid ağır yaralı 22:40
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 22:40