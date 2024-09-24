Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Rayo Vallecano 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Rayo Vallecano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Rayo Vallecano maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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