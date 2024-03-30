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Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberleri... İspanyol devi Real Madrid'in, Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies için hazırladığı teklifin detayları ortaya çıktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:07
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Real Madrid'in Alphonso Davies ısrarı! Teklif ortaya çıktı

Bundesliga devi Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Alphonso Davies'in transferi için Real Madrid çalışmalarını sürdürüyor. Real Madrid, Alphonso Davies'le Transfer için anlaşma sağlasa da Bayern Münih'le henüz bonservis bedeli konusunda orta yol bulunabilmiş değil. NTV Spor'un AS'tan aktardığı haberde Real Madrid'in Alphonso Davies için 30 milyon euroya kadar çıkabileceği, Bayer Münih'in ise 50 milyon euro talep ettiği aktrıldı.

BAYERN MÜNİH YENİ SÖZLEŞMEDE ISRARCI

Haberde, Bayern Münih'in Alphonso Davies'e olan ilgi ve oyuncunun ayrılmak istemesine rağmen yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Ancak Bayern Münih'in maksimum teklif edebileceği maaş tutarının yıllık 14 milyon euro olduğu, Davies'in ise 20 milyon euro istediği kaydedildi. Sözleşmesinin son yılına girecek Alphonso Davies'in Bayern Münih'in yaz transfer döneminde satmaması halinde yıldız oyuncunun gelecek sezon bonservis bedeli olmadan takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

TRANSFERDE TONI KROOS FORMULÜ

Real Madrid'in Alphonso Davies için Toni Kroos'a benzer bir transfer stratejisi yürüttüğü kaydedildi. Kroos, Bayern Münih'te forma giydiği dönemde sözleşmesinin son yılına girmiş ve 2014'te Real Madrid'e 25 milyon euro karşılığında imza atmıştı.

Real Madrid'in yine aynı yolu izlediği ve Bayern Münih'in 30 milyon euroyu kabul etmemesi halinde transferin gelecek yıl bonservis bedeli olmadan gerçekleşebileceği aktarıldı.

İKİ İSİMDEN BİRİ AYRILACAK

Alphonso Davies'in Real Madrid'e katılması halinde sol bekte forma giyen iki isimden biriyle yollarını ayıracak. Ferland Mendy ya da Fran Garcia'nın Davies transferi sonrasında takıma veda edebileceği, bu kararın ise teknik ekipte olacağı ifade edildi.

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