Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 35. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan ve karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Eibar'da Iván Ramis ve Sergio Álvarez bu maçta forma giyemeyecek. Leganes'te ise Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Óscar Rodríguez oynayamayacak.

EIBAR-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eibar-Leganes maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

  1. 09.07.2020
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