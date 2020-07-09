İspanya La Liga'nın 35. haftasında Eibar, evinde Leganes'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattında yer alan Leganes ve Eibar karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Eibar'da Iván Ramis ve Sergio Álvarez bu maçta forma giyemeyecek. Leganes'te ise Guido Carrillo, Kenneth Omeruo ve Óscar Rodríguez oynayamayacak.
EIBAR-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Eibar-Leganes maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
- 09.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eibar-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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