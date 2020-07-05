Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk oluyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'da heyecen devam ediyor. Athletic Bilbao ile lider Real Madrid karşı karşıya geliyor. Barcelona'dan zirveyi alan ve bırakma niyetinde olmayan Real Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.
ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Athletic Bilbao: Simon, Capa, Yeray, Martínez, Berchiche, Muniain, Lopez, García, Cordoba, Williams, Raul García.
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Benzema, Rodrygo
ATHLETIC BİLBAO-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Athletic Bilbao-Real Madrid maçı 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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