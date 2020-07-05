Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 34. haftasında deplasmanda 'ya konuk oluyor. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecen devam ediyor. ile lider karşı karşıya geliyor. Barcelona'dan zirveyi alan ve bırakma niyetinde olmayan Real Madrid mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Athletic Bilbao: Simon, Capa, Yeray, Martínez, Berchiche, Muniain, Lopez, García, Cordoba, Williams, Raul García.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Benzema, Rodrygo

ATHLETIC BİLBAO-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı 15:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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