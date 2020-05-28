Barcelona'dan corona virüsüne özel koruyucu maske! Satışa sunuldu

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, corona virüsü salgınına karşı 100 ekolojik malzemeden yapılmış 40 kullanımlık koruyucu maskelerini satışa sundu.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı çoğu ülkede kullanımı zorunlu hale getirilen sağlık maskelerini logolu olarak ürettirip, resmi mağazalarında satışa sundu.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık protokolüne uygun bir şekilde üç farklı dizaynda hazırlanan maskelerin, 3-6 yaş, 7-12 yaş ve yetişkinler olmak üzere üç beden olduğu bildirildi.
Yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskelerin, her yıkamadan sonra 8 saat bekletilerek toplamda 40 kez kullanılabileceği belirtildi.
Mağazalarda ve elektronik ortamda satışa sunulan maskelerin ilgi görmesi halinde yeni 6-7 dizaynın da ileriki günlerde satışa sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.
Maskelerin tanesini 18 avrodan satışa sunan Barcelona, kısa zamanda "aile paketlerini" de raflarına koyacağını açıkladı.
Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 6 yaş üstü herkesin, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
- 28.05.2020
- Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! "Bir gün Galatasaray'a..."
- Altay Bayındır bombası patlıyor! 'Yeni De Gea'
- TFF'nin kararı sonrası tartışma başladı! Hangi takım ne dedi? İşte o sözler...
- Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona'dan corona virüsüne özel koruyucu maske! Satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.