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28 Mayıs 2020, Perşembe
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'dan corona virüsüne özel koruyucu ! Satışa sunuldu

Barcelona'dan corona virüsüne özel koruyucu maske! Satışa sunuldu

ekiplerinden , salgınına karşı 100 ekolojik malzemeden yapılmış 40 kullanımlık koruyucu maskelerini satışa sundu.

'nın Kulübü, yeni tip (Covid-19) salgınından dolayı çoğu ülkede kullanımı zorunlu hale getirilen sağlık maskelerini logolu olarak ürettirip, resmi mağazalarında satışa sundu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık protokolüne uygun bir şekilde üç farklı dizaynda hazırlanan maskelerin, 3-6 yaş, 7-12 yaş ve yetişkinler olmak üzere üç beden olduğu bildirildi.

Yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskelerin, her yıkamadan sonra 8 saat bekletilerek toplamda 40 kez kullanılabileceği belirtildi.

Mağazalarda ve elektronik ortamda satışa sunulan maskelerin ilgi görmesi halinde yeni 6-7 dizaynın da ileriki günlerde satışa sunulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Maskelerin tanesini 18 avrodan satışa sunan Barcelona, kısa zamanda "aile paketlerini" de raflarına koyacağını açıkladı.

Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 6 yaş üstü herkesin, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda takma zorunluluğu bulunuyor.

  1. 28.05.2020
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