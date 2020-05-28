Resmen açıklandı! İspanya La Liga'nın yeniden başlama tarihi...
Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen İspanya La Liga, yeniden başlıyor... Başkan Javier Tebas, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, ligin başlayacağı tarihi ve oynanacak ilk maçı duyurdu.
Bir televizyon programına konuk olan La Liga Başkanı Javier Tebas, hazırlıkların artık son aşamasına geldiğini belirtip, sezonu 11 Haziran'da başlatmak istediklerini açıkladı.
Javier Tebas, "11 Haziran'da maç oynatma planımız var. O tarihin bir an önce resmileşmesini umut ediyorum. Lige Sevilla-Real Betis derbisiyle birlikte başlamayı istiyoruz. Maçı akşam 22.00'de oynatmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilk dört haftanın programını önümüzdeki günlerde açıklamak." dedi.
Sıcak havalar nedeniyle bazı yerlerde karşılaşmaların geç oynanacağını dile getiren LaLiga Başkanı, "Saat meselesi maçın nerede oynanacağına bağlı. Hafta içleri maçlar geç saatlerde oynanacak. Hafta sonu için ise gündemimizde üç farklı saat dilimi var. Medya konusuna da bakacağız. Herkes statlarda olmak istiyor ama bu imkansız. Bunun düzenlemesini yapacağız. Herkesin güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak zorundayız. Bu durum tabii medyadaki herkesi memnun etmeyecek." ifadelerini kullandı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında futbolda profesyonel liglerin 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurmuştu.
Bitime 11 hafta kala yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen LaLiga'da lider Barcelona'nın 58, ikinci Real Madrid'in ise 56 puanı bulunuyor.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 17:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmen açıklandı! İspanya La Liga'nın yeniden başlama tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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