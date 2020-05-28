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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler İspanya La Liga Resmen açıklandı! La Liga o maçla dönüyor

Resmen açıklandı! İspanya 'nın yeniden başlama tarihi...

Resmen açıklandı! İspanya La Liga'nın yeniden başlama tarihi...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen İspanya , yeniden başlıyor... Başkan , konu ile ilgili yaptığı konuşmada, ligin başlayacağı tarihi ve oynanacak ilk maçı duyurdu.

Bir televizyon programına konuk olan Başkanı , hazırlıkların artık son aşamasına geldiğini belirtip, sezonu 11 Haziran'da başlatmak istediklerini açıkladı.

Javier Tebas, "11 Haziran'da maç oynatma planımız var. O tarihin bir an önce resmileşmesini umut ediyorum. Lige Sevilla-Real Betis derbisiyle birlikte başlamayı istiyoruz. Maçı akşam 22.00'de oynatmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilk dört haftanın programını önümüzdeki günlerde açıklamak." dedi.

Sıcak havalar nedeniyle bazı yerlerde karşılaşmaların geç oynanacağını dile getiren LaLiga Başkanı, "Saat meselesi maçın nerede oynanacağına bağlı. Hafta içleri maçlar geç saatlerde oynanacak. Hafta sonu için ise gündemimizde üç farklı saat dilimi var. Medya konusuna da bakacağız. Herkes statlarda olmak istiyor ama bu imkansız. Bunun düzenlemesini yapacağız. Herkesin güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak zorundayız. Bu durum tabii medyadaki herkesi memnun etmeyecek." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında futbolda profesyonel liglerin 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurmuştu.

Bitime 11 hafta kala yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen LaLiga'da lider Barcelona'nın 58, ikinci Real Madrid'in ise 56 puanı bulunuyor.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 17:48
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