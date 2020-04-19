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19 Nisan 2020, Pazar
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: Messi çok sessiz bir karakter

Javier Aguirre: Messi çok sessiz bir karakter

İspanyol ekibi Leganes'in Meksikalı antrenörü , Diego Maradona ile 'yi kıyasladı. Maradona'yı sıra dışı bir futbolcu olarak nitelendiren Aguirre, Messi için ise "Çok sessiz bir karakter" yorumunu yaptı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'in Meksikalı teknik direktörü , sık sık birbirleriyle kıyaslanan ile 'nin farklı karakterlere sahip olduğunu söyledi.

Uluslararası yayın yapan ESPN'in internet sitesi için video konferans yöntemiyle röportaj veren Aguirre, Arjantin'in futbol dünyasına kazandırdığı iki önemli isim Maradona ile Messi'yi karşılaştırarak "Maradona'ya karşı 4 kez oynadım. Maradona sıra dışı bir futbolcuydu ve Messi ile aralarında büyük bir fark var. Maradona sahada hakemler ve takım arkadaşlarıyla çok fazla konuşurdu. Messi çok sessiz bir karakter, bunu yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük yaptığı takımlarda Messi'yi durdurmak için her şeyi denediğini ancak bunu yapmanın çok zor olduğunu kaydeden Aguirre, "Messi normal bir adam, ona sahada sadece topu verin yeter. Tekme bile atsanız Messi'yi asla antrenör veya hakemlere bağırırken göremezsiniz. Maradona bambaşka bir karakterdi. İkisi de sıra dışı. Sizin rakibiniz bile olsalar bu adamları sahada izlemek keyif verici" değerlendirmesinde bulundu.

'nın yıldızı Messi'yi durdurabilmenin tek yolunun takım arkadaşlarıyla bağlantısını keserek top aldırmamak olduğunu vurgulayan 61 yaşındaki teknik direktör, Arjantinli futbolcu ile Portekizli 'nun çok farklı tarzlarda futbol oynadığını da sözlerine ekledi.

  1. 19.04.2020
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