Son dakika! La Liga süresiz olarak ertelendi! Corona virüs...
Dünyanın önde gelen liglerinden olan İspanya La Liga'da son dakika gelişmesi! Federasyon, "Hayati tehlike geçti" raporu gelene kadar maçlar oynanmaması kararı alındı. Son dakika corona virüs haberleri...
La Liga Yönetimi, yaptığı resmi açıklamada İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga yönetiminin kurduğu İzleme Komisyonu, İspanya hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski içermeden sahalara dönülebileceğini açıklayacağı tarihe kadar futbol karşılaşmalarını ertelendiğini belirtti.
Hem İspanya Futbol Federasyonu hem de La Liga, yaptığı açıklamada İspanyol halkına yardım adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtirlerken hayatını kaybeden herkes için başsağlığı dileklerini sundu.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 15:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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