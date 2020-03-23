Son dakika! La Liga süresiz olarak ertelendi! Corona virüs... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İspanya La Liga Corona virüs nedeniyle süresiz ertelendi!

Son dakika! süresiz olarak ertelendi! Corona virüs...

Son dakika! La Liga süresiz olarak ertelendi! Corona virüs...

Dünyanın önde gelen liglerinden olan 'da son dakika gelişmesi! Federasyon, "Hayati tehlike geçti" raporu gelene kadar maçlar oynanmaması kararı alındı. Son dakika corona virüs haberleri...

Yönetimi, yaptığı resmi açıklamada Futbol Federasyonu ve La Liga yönetiminin kurduğu İzleme Komisyonu, İspanya hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski içermeden sahalara dönülebileceğini açıklayacağı tarihe kadar futbol karşılaşmalarını ertelendiğini belirtti.

Hem İspanya Futbol Federasyonu hem de La Liga, yaptığı açıklamada İspanyol halkına yardım adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtirlerken hayatını kaybeden herkes için başsağlığı dileklerini sundu.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 15:58
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