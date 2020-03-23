Son dakika! La Liga süresiz olarak ertelendi! Corona virüs...

La Liga Yönetimi, yaptığı resmi açıklamada İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga yönetiminin kurduğu İzleme Komisyonu, İspanya hükümet yetkililerinin herhangi bir sağlık riski içermeden sahalara dönülebileceğini açıklayacağı tarihe kadar futbol karşılaşmalarını ertelendiğini belirtti.

Hem İspanya Futbol Federasyonu hem de La Liga, yaptığı açıklamada İspanyol halkına yardım adına ellerinden geleni yapacaklarını belirtirlerken hayatını kaybeden herkes için başsağlığı dileklerini sundu.