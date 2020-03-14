Duyurdular! Barcelona ve koronavirüs...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, koronavirüs için kırmızı alarm verdi. Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre Katalan devi tesislerini kapattı.

'EVDE KALIN' TALİMATI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İspanya'da etkisini gösteren ve yüzlerce insana bulaşan koronavirüs için yapılan önlemlerin başında altyapı yer aldı. Buna göre Barcelona, tüm alt yaş gruplarını evine gönderdi, antrenman sahasını ve tesislerini kapattı. Öte yandan oyunculara 'Evinizde kalın' talimatı verildi.

NOU CAMP DA KAPALI!

Barcelona'nın ev sahipliğini yaptığı Nou Camp da koronavirüsten etkilenen alanlar arasında yer aldı. Stadyuma kilit vurulurken, tüm işçiler evine gönderildi, ofisler dezenfekte edilmesinin ardından kapatıldı.

PANİK BÜYÜYOR

İspanya'da, cuma ve cumartesi günleri arasında 1.500'den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Öte yandan İspanya hükümeti yaygınlığı artan koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına alınacağını açıkladı.

İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.