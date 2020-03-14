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14 Mart 2020, Cumartesi
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Duyurdular! ve koronavirüs...

Duyurdular! Barcelona ve koronavirüs...

'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ölümcül tehlikesi nedeniyle Avrupa'nın dev liglerinin ara verilmesine sebep olan koronavirüs için , kırmızı alarm verdi. İspanyol medyasından yansıyan bilgilere göre Katalanlar, stadı dahil olmak üzere tüm tesislerine kilit vurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

La Liga ekiplerinden , koronavirüs için kırmızı alarm verdi. Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre Katalan devi tesislerini kapattı.

'EVDE KALIN' TALİMATI

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İspanya'da etkisini gösteren ve yüzlerce insana bulaşan koronavirüs için yapılan önlemlerin başında altyapı yer aldı. Buna göre Barcelona, tüm alt yaş gruplarını evine gönderdi, antrenman sahasını ve tesislerini kapattı. Öte yandan oyunculara 'Evinizde kalın' talimatı verildi.

NOU CAMP DA KAPALI!

Barcelona'nın ev sahipliğini yaptığı da koronavirüsten etkilenen alanlar arasında yer aldı. Stadyuma kilit vurulurken, tüm işçiler evine gönderildi, ofisler dezenfekte edilmesinin ardından kapatıldı.

PANİK BÜYÜYOR
İspanya'da, cuma ve cumartesi günleri arasında 1.500'den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Öte yandan İspanya hükümeti yaygınlığı artan koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına alınacağını açıkladı.

İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 17:49
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