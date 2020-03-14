Duyurdular! Barcelona ve koronavirüs...
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ölümcül tehlikesi nedeniyle Avrupa'nın dev liglerinin ara verilmesine sebep olan koronavirüs için Barcelona, kırmızı alarm verdi. İspanyol medyasından yansıyan bilgilere göre Katalanlar, stadı Nou Camp dahil olmak üzere tüm tesislerine kilit vurdu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, koronavirüs için kırmızı alarm verdi. Marca'nın okuyucularına aktardığı bilgilere göre Katalan devi tesislerini kapattı.
'EVDE KALIN' TALİMATI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre İspanya'da etkisini gösteren ve yüzlerce insana bulaşan koronavirüs için yapılan önlemlerin başında altyapı yer aldı. Buna göre Barcelona, tüm alt yaş gruplarını evine gönderdi, antrenman sahasını ve tesislerini kapattı. Öte yandan oyunculara 'Evinizde kalın' talimatı verildi.
NOU CAMP DA KAPALI!
Barcelona'nın ev sahipliğini yaptığı Nou Camp da koronavirüsten etkilenen alanlar arasında yer aldı. Stadyuma kilit vurulurken, tüm işçiler evine gönderildi, ofisler dezenfekte edilmesinin ardından kapatıldı.
PANİK BÜYÜYOR
İspanya'da, cuma ve cumartesi günleri arasında 1.500'den fazla yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Öte yandan İspanya hükümeti yaygınlığı artan koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına alınacağını açıkladı.
İspanya şu ana kadar 5232 vaka ile dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 133 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 17:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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