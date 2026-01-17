Leeds United-Fulham maçı detayları: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

Leeds United-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elland Road'daki mücadele öncesinde Leeds United'da dönüş haberleri teknik heyeti sevindirdi. Joe Rodon, Jayden Bogle, Sebastiaan Bornauw ve Gabriel Gudmundsson'un antrenmanlara dönmesiyle savunma hattı güçlenirken, sadece Daniel James sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak. Leeds'in en büyük kozu ise son 9 maçta 8 gol atan ve Premier Lig kariyerinde 10 gole ulaşmaya sadece bir adım uzakta olan Dominic Calvert-Lewin olacak. Konuk ekip Fulham cephesinde ise, AFCON'da üçüncülük maçına çıkacak olan Nijeryalı üçlü Calvin Bassey, Alex Iwobi ve Samuel Chukwueze'nin eksikliği hissediliyor. Ancak bu sezon 7 gol ve 4 asistle oynayan Harry Wilson ve tecrübeli golcü Raul Jimenez, Leeds savunmasını zorlamaya çalışacak. İşte Leeds United-Fulham maçı yayın bilgileri...

Leeds United-Fulham MAÇI NE ZAMAN?

Leeds United-Fulham maçı, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Leeds United-Fulham MAÇI SAAT KAÇTA?

Elland Road'daki Leeds United-Fulham mücadelesi, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

CHELSEA-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Chris Kavanagh'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Fulham MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Perri; Struijk, Rodon, Bijol; Justin, Gruev, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Aaronson

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Diop, Robinson; Berge, Cairney; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez