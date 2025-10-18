CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Nottingham Forest 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea'yi ağırlayan Nottingham Forest, mücadeleyi 3-0 kaybetti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:57
Nottingham Forest 0-3 Chelsea | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Nottingham Forest, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Mücadeleyi 3-0 kaybeden ev sahibi takım bu sonuç ile birlikte Ange Postecoglou yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik/6 mağlubiyet aldı. Avustralyalı çalıştırıcının görevine maçın ardından son verildi.

Chelsea'nin gollerini Joshua Kofi Acheampong (dk. 49), Pedro Lomba Neto (dk. 52) ve Oluwatosin Adarabioyo (dk. 81) kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte konuk ekip puanını 14'e, sıralamadaki yerini ise 4'e yükseltti.

Nottingham Forest ise 5 puan ile 17. sırada, küme düşme hattına bir basamak uzakta kaldı.

