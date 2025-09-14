Burnley-Liverpool maçı izle | Burnley-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Burnley-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Burnley ile Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Arne Slot yönetimindeki Liverpool, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına moral vermek istiyor. Hedefini zirveye koyan deplasman ekibi, kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Öte yandan, Premier Lig'e tekrar yükselen ve kalıcı olmayı amaçlayan Burnley, evinde sürpriz bir galibiyet arıyor. Peki, Burnley-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Burnley-Liverpool maçı 14 Eylül Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BURNLEY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turf Moor'da oynanacak Burnley-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURNLEY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Burnley: Dubravka, Hartman, Esteve, Ekdal, Walker, Sonne, Anthony, Cullen, Ugochukwu, Mejbri, Foster

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike