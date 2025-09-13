CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Everton-Aston Villa maçı izle | Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Aston Villa maçı izle | Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetiminde 3 puan alarak milli ara sonrası moralli başlamayı hedefleyen Everton, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Unai Emery önderliğinde Aston Villa ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Everton-Aston Villa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 11:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Everton-Aston Villa maçı izle | Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Everton ile Aston Villa karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan David Moyes yönetimindeki Everton, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Öte yandan, Unai Emery ile çıkış arayan Aston Villa, deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Everton-Aston Villa maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

EVERTON-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Brighton maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
DİĞER
Beşiktaş'ta Jota Silva'da dikkat çeken detay! İşte Portekizli yıldızın en büyük özelliği...
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yunanistan’da manşetler alev aldı!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... 11:10
Başakşehir yeni hocasını açıkladı! Başakşehir yeni hocasını açıkladı! 11:07
Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? 10:59
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? 10:55
Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! 10:45
Daha Eski
Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! 10:41
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 10:30
İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:25
Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:10
Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı 10:09
EuroBasket'te kupa sahibini bulacak EuroBasket'te kupa sahibini bulacak 10:02