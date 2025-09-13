Everton-Aston Villa maçı izle | Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig heyecanı Everton ile Aston Villa karşılaşmasıyla devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan David Moyes yönetimindeki Everton, milli ara sonrası 3 puan alarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Öte yandan, Unai Emery ile çıkış arayan Aston Villa, deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Everton-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanacak Everton-Aston Villa maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

EVERTON-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.