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Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bournemouth 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta maçında Manchester United, Bournemouth ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:52
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Bournemouth 1-1 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vitality Stadium'daki müsabakada ev sahibi ekibin Ganalı forveti Antoine Semenyo, ceza sahası içinde yerden yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Bournemouth'un Brezilyalı forveti Evanilson, 70. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

"Kırmızı Şeytanlar"ın Danimarkalı forveti Rasmus Hojlund, 96. dakikada kale önünden attığı golle takımı adına 1 puanı kurtardı.

Ligde son 5 haftayı galibiyetsiz kapatan Manchester United, 39 puanla 14. sırada yer alırken Bournemouth, 50 puanla 10. sırada bulunuyor.

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