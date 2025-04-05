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Haberler İngiltere Premier Lig CANLI İZLE | Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE | Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Beklenmedik puan kayıplarının ardından lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşen Arsenal, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Son 2 haftada aldığı galibiyetlerin yanına bir yenisini daha eklemek isteyen Mikel Arteta'nın öğrencileri, 61 puanla 2. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Everton ise son 5 haftada 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İç saha avantajını kullanarak galibiyet almayı hedefleyen Liverpool ekibinin 34 puanı bulunuyor. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmayı Darren England yönetecek. Peki, Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 11:21
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CANLI İZLE | Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Everton-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Son 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider Liverpool'un 12 puan gerisine düşen Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Üst üste 3. galibiyetini almayı hedefleyen Arsenal 61 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk şansını son ana kadar sürdürmek isteyen Arsenal'ın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. David Moyes yönetiminde küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Everton ise 34 puanla 15. sırada bulunuyor. İç saha avantajını kullanarak kritik maçtan puan ya da puanlar almayı hedefleyen Liverpool temsilcisi, son 5 haftada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Peki, Everton-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Everton-Arsenal maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

EVERTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Goodison Park'ta oynanacak Everton-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, Doucoure, Harrison, Alcaraz, Beto

Arsenal: Gaya, Timber, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Nwaneeri, Martinelli, Merino

EVERTON İLE ARSENAL ARASINDA 209. RANDEVU

Tarihleri boyunca 208 kez karşı karşıya gelen Everton ile Arseanal, Premier Lig'in 31. haftasında 209. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 61'ini Everton kazanırken, 107 maçı da Arsenal üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 44 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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