Liverpool 0-1 Nottingham Forest | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi misafir takım 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın tek golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı.
Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak.
Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.