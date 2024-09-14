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Haberler İngiltere Premier Lig

Liverpool 0-1 Nottingham Forest | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool sahasında Nottingham Forest karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 20:13
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Liverpool 0-1 Nottingham Forest | MAÇ SONUCU - ÖZET

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Liverpool ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi misafir takım 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın tek golünü 72. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.

Arne Slot yönetimindeki ilk kez kaybeden Liverpool 9 puanda kaldı.

Nuno Santo yönetimindeki Nottingham Forest puanını 8'e yükseltti.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Bournemouth'u ağırlayacak.

Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.

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