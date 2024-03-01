Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'a Richarlison'dan üzen haber!

Tottenham'a Richarlison'dan üzen haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 18:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham'a Richarlison'dan üzen haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, yarın karşılaşacakları Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Richarlison üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Son maçta dizinden sakatlandı." dedi.

Premier Lig'de 47 puanla 5. sırada bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu, ligde bu sezon 22 maçta forma giyerken 10 gol atma başarısı gösterdi.

DİĞER
Ebru Gündeş'in yeni eşi Murat Özdemir'in eski karısı Selin Kabaklı’dan bomba itiraf! ‘İhanete uğramış bir anneyim…’
Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar
TFF VAR SUPPORT uygulamasını duyurdu!
F.Bahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Luton Town - Aston Villa maçı ne zaman?
Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman?
ALES BAŞVURU EKRANI 2024
Marteniçka nedir, ne zaman takılır?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'da Richarlison şoku! Tottenham'da Richarlison şoku! 18:07
Konsoloslukta dostluk antrenmanı Konsoloslukta dostluk antrenmanı 17:29
Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezalarını onadı! Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezalarını onadı! 17:13
F.Bahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:11
İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i! Gedson'un yerine... İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i! Gedson'un yerine... 17:11
TFF VAR SUPPORT uygulamasını duyurdu! TFF VAR SUPPORT uygulamasını duyurdu! 16:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar F.Bahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar 16:49
Beşiktaş taraftarında derbi motivasyonu! Beşiktaş taraftarında derbi motivasyonu! 16:44
F.Bahçe Hatayspor maçına hazır! F.Bahçe Hatayspor maçına hazır! 16:42
Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman? 16:24
Barış Alper'e sürpriz talip! Rekor satış... Barış Alper'e sürpriz talip! Rekor satış... 16:20
Ancelotti'den flaş açıklama! İşte son durumu Ancelotti'den flaş açıklama! İşte son durumu 15:55