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Mykhailo Mudryk Chelsea'de! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki hücum oyuncusu Mykhailo Mudryk'i transfer ettiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 17:46
Mykhailo Mudryk Chelsea'de! İşte bonservis bedeli

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Chelsea, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi, Monaco'dan kadrosuna kattığı Benoit Badiashile ve Atletico Madrid'ten sezon sonuna kadar kiraladığı Joao Felix'in ardından 3'üncü transferini resmiyete kavuşturdu. Londra ekibi, Shakhtar Donetsk'ten Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferin resmiyete kavuşmasının ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Mudryk, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu harika bir ligde yer alan çok büyük bir kulüp ve kariyerimin bu aşamasında benim için çok çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibinin yanında kendimi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Shakhtar Donetsk'e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı ve performans bonuslarına göre bu rakamın 100 milyon Euro'ya kadar çıkması söz konusu.


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