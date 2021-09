CR7 40'ı görür!

12yıl sonra Premier Lig 'e geri dönen ve Manchester United Newcastle United maçında 2 gol kaydeden Cristiano Ronaldo , twitter'da gündem olurken başta ManU taraftarları olmak üzere dünya futbol kamuoyunun zirvesine oturdu. Portekizli süper yıldız, " Old Trafford 'a dönüşüm, bu stadyuma neden 'Düşler Tiyatrosu' dendiğinin ufak bir hatırlatmasıydı" derken, eski arkadaşı Rooney de CR7 için yorumda bulundu. Ronaldo'nun tıpkı Ryan Giggs gibi 40 yaşına kadar oynayabileceğini ifade eden Rooney, 'Onun 40 yaşına kadar oynaması ve goller atması beni şaşırtmaz. Cristiano'nun olduğu takımda arkadaşları daha fazla çalışmak zorunda. Onun, yeteneği her zaman vardı ama kendisine her zaman çok dikkat etti. Hala harika durumda. Biz aynı takımdayken sol kanat oyuncusuydu artık komple bir forvet. Gol sayısını da arttırmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.