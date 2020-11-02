Haberler İngiltere Premier Lig Cengiz Ünder asist yaptı Leicester farklı kazandı | Leeds United 1-4 Leicester City | MAÇ SONUCU

asist yaptı Leicester farklı kazandı | 1-4 | MAÇ SONUCU

'in 7. hafta kapanış maçında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcumuz , Leicester City'nin 3. golünde Jamie Vardy'e asisti yapan isim oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 01:02
Cengiz Ünder asist yaptı Leicester farklı kazandı | Leeds United 1-4 Leicester City | MAÇ SONUCU

'de 7. hafta - maçıyla sona erdi. Elland Road'da oynanan zorlu karşılaşma Brendan Rodgers'ın öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren goller Harvey Barnes, Youri Tielemans (2) ve Jamie Vardy'den geldi.

Leeds United'ın tek sayısını ise Stuart Dallas kaydetti.

CENGİZ ÜNDER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz zorlu karşılaşmada 71 dakika sahada kaldı. Cengiz Leicester City'nin 3. golünde Jamie Vardy'e asist yapan isim oldu.

LECESTER 2. SIRAYA YÜKSELDİ

ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve ligin ikinci sırasına yğkseldi.

Leeds United ise 10 puanda kaldı.

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