Cengiz Ünder asist yaptı Leicester farklı kazandı | Leeds United 1-4 Leicester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta Leeds United - Leicester City maçıyla sona erdi. Elland Road'da oynanan zorlu karşılaşma Brendan Rodgers'ın öğrencilerinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren goller Harvey Barnes, Youri Tielemans (2) ve Jamie Vardy'den geldi.

Leeds United'ın tek sayısını ise Stuart Dallas kaydetti.

CENGİZ ÜNDER'DEN ASİST

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder zorlu karşılaşmada 71 dakika sahada kaldı. Cengiz Leicester City'nin 3. golünde Jamie Vardy'e asist yapan isim oldu.

LECESTER 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City bu sonuçla puanını 15'e çıkardı ve ligin ikinci sırasına yğkseldi.

Leeds United ise 10 puanda kaldı.